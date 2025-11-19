Рейтинг@Mail.ru
22:12 19.11.2025 (обновлено: 22:17 19.11.2025)
Росавиация и Татарстан подписали соглашение по беспилотным полетам
республика татарстан (татарстан), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Республика Татарстан (Татарстан), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Беспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Росавиация и власти Татарстана подписали на форуме "Транспорт России" соглашение об информационном взаимодействии при выдаче разрешений на полеты беспилотных воздушных судов (БВС) в регионе, сообщает ведомство.
"На форуме "Транспорт России" заключили первое соглашение об информационном взаимодействии при выдаче разрешений на выполнение полетов БВС на территории Татарстана", - говорится в сообщении.
Документ подписали глава Росавиации Дмитрий Ядров и министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко.
"Соглашение играет ключевую роль в "открытии неба" в регионе и значительном упрощении правового регулирования полетов дронов, тем самым стимулируя развитие отрасли в Татарстане", - отметили в Росавиации.
Республика Татарстан (Татарстан)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Заголовок открываемого материала