Росавиация и Татарстан подписали соглашение по беспилотным полетам
Росавиация и Татарстан подписали соглашение по беспилотным полетам
Росавиация и власти Татарстана подписали на форуме "Транспорт России" соглашение об информационном взаимодействии при выдаче разрешений на полеты беспилотных... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:12:00+03:00
2025-11-19T22:12:00+03:00
2025-11-19T22:17:00+03:00
республика татарстан (татарстан)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
республика татарстан (татарстан)
Росавиация и Татарстан подписали соглашение по беспилотным полетам
Росавиация и Татарстан договорились о кооперации по разрешениям на полеты БВС