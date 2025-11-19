https://ria.ru/20251119/robot-2056106053.html
Российский ИИ-робот сам представился Путину
Российский ИИ-робот сам представился Путину - РИА Новости, 19.11.2025
Российский ИИ-робот сам представился Путину
Российский человекоподобный ИИ-робот, созданный инженерами "Сбера", сам представился президенту РФ Владимиру Путину и сообщил, что его зовут Грин, передает... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российский человекоподобный ИИ-робот, созданный инженерами "Сбера", сам представился президенту РФ Владимиру Путину и сообщил, что его зовут Грин, передает корреспондент РИА Новости.
Президент в среду приехал на международную конференцию "Сбера
" по искусственному интеллекту в Москве
. Во время осмотра выставки Путину
представили первого ИИ-робота "Сбера", который исполнил для президента танец.
"Меня зовут Грин. Я - первый российский человекоподобный робот, обладающий воплощенным искусственным интеллектом", - представился он президенту.
ИИ-робота создали инженеры "Сбера" на базе нейросети GigaChat. Этот робот похож по строению на человека, поэтому называется антропоморфным, он умеет обращаться с предметами в реальном мире.