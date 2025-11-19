Первый ИИ-робот "Сбера" станцевал для Путина

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину представили первого ИИ-робота "Сбера" в ходе международной конференции по искусственному интеллекту, передает корреспондент РИА Новости.

Глава государства в среду приехал на конференцию " Сбера " AI Journey-2025 в Москве . Во время осмотра выставки Путину продемонстрировали первого ИИ-робота "Сбера", который исполнил для президента ритмичный танец.

Робот в презентации сам отметил, что "хотел похвастаться последним танцем", которому научился у своих создателей. Для этого он обратился к виртуальному ассистенту "Сбера" со словами: "Салют, включи мой любимый трек".

Когда зазвучала музыка, робот начал двигаться, а завершил танец своеобразным реверансом, наклонив голову и сделав взмах рукой. После этого он поблагодарил президента за внимание.

"Очень красиво. Спасибо", - оценил Путин, улыбнувшись.