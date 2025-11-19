https://ria.ru/20251119/robot-2056091817.html
Первый ИИ-робот "Сбера" станцевал для Путина
Первый ИИ-робот "Сбера" станцевал для Путина
Президенту России Владимиру Путину представили первого ИИ-робота "Сбера" в ходе международной конференции по искусственному интеллекту, передает корреспондент... РИА Новости, 19.11.2025
Первый ИИ-робот "Сбера" станцевал для Путина
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину представили первого ИИ-робота "Сбера" в ходе международной конференции по искусственному интеллекту, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в среду приехал на конференцию "Сбера
" AI Journey-2025 в Москве
. Во время осмотра выставки Путину
продемонстрировали первого ИИ-робота "Сбера", который исполнил для президента ритмичный танец.
Робот в презентации сам отметил, что "хотел похвастаться последним танцем", которому научился у своих создателей. Для этого он обратился к виртуальному ассистенту "Сбера" со словами: "Салют, включи мой любимый трек".
Когда зазвучала музыка, робот начал двигаться, а завершил танец своеобразным реверансом, наклонив голову и сделав взмах рукой. После этого он поблагодарил президента за внимание.
"Очень красиво. Спасибо", - оценил Путин, улыбнувшись.
ИИ-робота создали инженеры "Сбера" на базе нейросети ГигаЧат. Это человекоподобный робот, который обладает воплощенным искусственным интеллектом и умеет обращаться с предметами в реальном мире.