В Госдуме рассказали о рисках общения на игровой площадке Roblox

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Риск общения детей со злоумышленниками на игровой площадке Roblox остаётся высоким, так как проверки возраста пользователей не помешают манипуляторам контактировать с детьми, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

Как сообщалось ранее в СМИ, игровая площадка Roblox объявила о введении возрастной верификации для доступа к чатам.

"Введение возрастной верификации в Roblox — шаг, который компания преподносит как фундаментальное усиление защиты детей. Однако в реальности это скорее косметическая мера, не затрагивающая системных проблем платформы. Roblox остаётся пространством с крайне низким порогом входа, минимальной проверкой личности и слабой модерацией, что делает её уязвимой для злоумышленников, которые продолжают использовать доверчивость детей в своих целях", - сказал Немкин

Депутат отметил, что сама архитектура Roblox — открытая, фрагментированная и основанная на пользовательском контенте — исторически создавалась без должного учета рисков.

« "Огромное количество мини-игр, чат-каналов и сторонних инструментов делает контроль контента практически невозможным. Даже проверки возраста не помешают манипуляторам контактировать с детьми, создавая видимость обычного игрового взаимодействия", - подчеркнул депутат.

Кроме того, по словам Немкина, передача биометрических данных стороннему подрядчику вызывает вопросы о безопасности самих пользователей.

« "Несмотря на заявления компании об удалении данных, факт вовлечения сторонних структур повышает риски утечек и злоупотреблений. И это парадокс: мера, призванная обеспечить безопасность детей, сама по себе создаёт новые угрозы, которыми нельзя пренебречь", - рассказал депутат.

Немкин напомнил, что за последние годы платформа неоднократно становилась объектом критики — от плохой модерации и случаев мошенничества до неэффективных инструментов родительского контроля. По его словам, на этом фоне заявление о том, что новая биометрическая верификация существенно повысит защищённость детей, звучит скорее как попытка снять давление со стороны надзорных органов.