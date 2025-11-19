Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о рисках общения на игровой площадке Roblox - РИА Новости, 19.11.2025
10:45 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/roblox-2055941148.html
В Госдуме рассказали о рисках общения на игровой площадке Roblox
В Госдуме рассказали о рисках общения на игровой площадке Roblox - РИА Новости, 19.11.2025
В Госдуме рассказали о рисках общения на игровой площадке Roblox
Риск общения детей со злоумышленниками на игровой площадке Roblox остаётся высоким, так как проверки возраста пользователей не помешают манипуляторам... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T10:45:00+03:00
2025-11-19T10:45:00+03:00
госдума рф
единая россия
антон немкин (депутат)
общество
госдума рф, единая россия, антон немкин (депутат), общество
Госдума РФ, Единая Россия, Антон Немкин (депутат), Общество
В Госдуме рассказали о рисках общения на игровой площадке Roblox

ГД: риск общения детей со злоумышленниками на площадке Roblox остаётся высоким

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Риск общения детей со злоумышленниками на игровой площадке Roblox остаётся высоким, так как проверки возраста пользователей не помешают манипуляторам контактировать с детьми, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.
Как сообщалось ранее в СМИ, игровая площадка Roblox объявила о введении возрастной верификации для доступа к чатам.
"Введение возрастной верификации в Roblox — шаг, который компания преподносит как фундаментальное усиление защиты детей. Однако в реальности это скорее косметическая мера, не затрагивающая системных проблем платформы. Roblox остаётся пространством с крайне низким порогом входа, минимальной проверкой личности и слабой модерацией, что делает её уязвимой для злоумышленников, которые продолжают использовать доверчивость детей в своих целях", - сказал Немкин.
Депутат отметил, что сама архитектура Roblox — открытая, фрагментированная и основанная на пользовательском контенте — исторически создавалась без должного учета рисков.
«
"Огромное количество мини-игр, чат-каналов и сторонних инструментов делает контроль контента практически невозможным. Даже проверки возраста не помешают манипуляторам контактировать с детьми, создавая видимость обычного игрового взаимодействия", - подчеркнул депутат.
Кроме того, по словам Немкина, передача биометрических данных стороннему подрядчику вызывает вопросы о безопасности самих пользователей.
«
"Несмотря на заявления компании об удалении данных, факт вовлечения сторонних структур повышает риски утечек и злоупотреблений. И это парадокс: мера, призванная обеспечить безопасность детей, сама по себе создаёт новые угрозы, которыми нельзя пренебречь", - рассказал депутат.
Немкин напомнил, что за последние годы платформа неоднократно становилась объектом критики — от плохой модерации и случаев мошенничества до неэффективных инструментов родительского контроля. По его словам, на этом фоне заявление о том, что новая биометрическая верификация существенно повысит защищённость детей, звучит скорее как попытка снять давление со стороны надзорных органов.
"В конечном итоге ключевая проблема остаётся неизменной: Roblox — это среда, где дети массово взаимодействуют с незнакомцами, а механизмы предотвращения злоупотреблений остаются поверхностными. Пока платформа не переработает свои фундаментальные принципы безопасности, любые точечные меры будут лишь иллюзией контроля. Риск общения несовершеннолетних со злоумышленниками в Roblox остаётся крайне высоким, независимо от вновь введённых правил", - заключил он.
