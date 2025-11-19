Слуцкий прокомментировал резолюцию СБ ООН по Газе

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Резолюция Совета Безопасности ООН, принятая на основе проекта американской стороны, не должна стать ширмой для легализации оккупации территории Газы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В то же время в палестинском движении ХАМАС заявили, что резолюция "не отвечает требованиям палестинского народа". В поддержку документа выступили 13 членов Совбеза из 15, воздержались только Россия и КНР.
"Россия не стала голосовать против, дав, по сути, большой аванс т.н. "мирному плану" Трампа. Важно прекратить многолетние издевательства над палестинским народом, переходящие по всем определениям в геноцид", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Важно, чтобы резолюция не была использована для дальнейшего нарушения прав населения Газы и не стала ширмой для легализации оккупации ее территории", - добавил Слуцкий.
