Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал резолюцию СБ ООН по Газе - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:00 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/rezolyutsiya-2056150224.html
Слуцкий прокомментировал резолюцию СБ ООН по Газе
Слуцкий прокомментировал резолюцию СБ ООН по Газе - РИА Новости, 19.11.2025
Слуцкий прокомментировал резолюцию СБ ООН по Газе
Резолюция Совета Безопасности ООН, принятая на основе проекта американской стороны, не должна стать ширмой для легализации оккупации территории Газы, заявил... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T23:00:00+03:00
2025-11-19T23:00:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
оон
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg
https://ria.ru/20251115/rossija-2055101646.html
сша
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_179:0:2862:2012_1920x0_80_0_0_fa831c6cca32d365588343d3bc22f327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, китай, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, оон, госдума рф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Россия, Китай, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, ООН, Госдума РФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Слуцкий прокомментировал резолюцию СБ ООН по Газе

Слуцкий: резолюция СБ ООН не должна стать ширмой для легализации оккупации Газы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкарственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий
арственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
арственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Резолюция Совета Безопасности ООН, принятая на основе проекта американской стороны, не должна стать ширмой для легализации оккупации территории Газы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В то же время в палестинском движении ХАМАС заявили, что резолюция "не отвечает требованиям палестинского народа". В поддержку документа выступили 13 членов Совбеза из 15, воздержались только Россия и КНР.
"Россия не стала голосовать против, дав, по сути, большой аванс т.н. "мирному плану" Трампа. Важно прекратить многолетние издевательства над палестинским народом, переходящие по всем определениям в геноцид", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он считает, что корень решения ближневосточного конфликта - исключительно в выполнении всех решений ООН, в первую очередь по созданию двух государств - Израиля и Палестины.
"Важно, чтобы резолюция не была использована для дальнейшего нарушения прав населения Газы и не стала ширмой для легализации оккупации ее территории", - добавил Слуцкий.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Россия прокомментировала проект резолюции СБ ООН по Газе
15 ноября, 00:24
 
В миреСШАРоссияКитайЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампООНГосдума РФХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала