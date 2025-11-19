Слуцкий прокомментировал резолюцию СБ ООН по Газе

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Резолюция Совета Безопасности ООН, принятая на основе проекта американской стороны, не должна стать ширмой для легализации оккупации территории Газы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Важно, чтобы резолюция не была использована для дальнейшего нарушения прав населения Газы и не стала ширмой для легализации оккупации ее территории", - добавил Слуцкий.