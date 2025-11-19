https://ria.ru/20251119/rejting-2055878137.html
Исследование показало максимальное падение рейтинга одобрения работы Трампа
Исследование показало максимальное падение рейтинга одобрения работы Трампа - РИА Новости, 19.11.2025
Исследование показало максимальное падение рейтинга одобрения работы Трампа
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до самого низкого значения с момента его возвращения в Белый дом, выявил опрос компании Ipsos и... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T01:28:00+03:00
2025-11-19T01:28:00+03:00
2025-11-19T01:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055853223.html
https://ria.ru/20251117/tramp-2055591316.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Исследование показало максимальное падение рейтинга одобрения работы Трампа
Ipsos: рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого значения за второй срок
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости.
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до самого низкого значения с момента его возвращения в Белый дом, выявил опрос компании Ipsos и агентства Reuters
.
"Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа
упал до 38%, самого низкого уровня с момента его возвращения к власти", - сообщается в опросе.
Трамп потерял два процентных пункта одобрения по сравнению с последним опросом Ipsos/Reuters в начале ноября. Однако это значение не является исторически низким за его карьеру президента, в первый срок президента его рейтинг одобрения падал до 33%.
Американцы, в частности, недовольны продолжением роста стоимости жизни, несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить инфляцию, следует из опроса.
Исследование общественного мнения было проведено онлайн на прошлой неделе среди 1017 респондентов, погрешность составляет три процентных пункта.
Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США
.