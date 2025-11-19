Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало максимальное падение рейтинга одобрения работы Трампа - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/rejting-2055878137.html
Исследование показало максимальное падение рейтинга одобрения работы Трампа
Исследование показало максимальное падение рейтинга одобрения работы Трампа - РИА Новости, 19.11.2025
Исследование показало максимальное падение рейтинга одобрения работы Трампа
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до самого низкого значения с момента его возвращения в Белый дом, выявил опрос компании Ipsos и... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T01:28:00+03:00
2025-11-19T01:28:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055853223.html
https://ria.ru/20251117/tramp-2055591316.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Исследование показало максимальное падение рейтинга одобрения работы Трампа

Ipsos: рейтинг одобрения Трампа упал до самого низкого значения за второй срок

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа упал до самого низкого значения с момента его возвращения в Белый дом, выявил опрос компании Ipsos и агентства Reuters.
"Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа упал до 38%, самого низкого уровня с момента его возвращения к власти", - сообщается в опросе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Байден проспал президентство и чуть не погубил США, пожаловался Трамп
Вчера, 21:53
Трамп потерял два процентных пункта одобрения по сравнению с последним опросом Ipsos/Reuters в начале ноября. Однако это значение не является исторически низким за его карьеру президента, в первый срок президента его рейтинг одобрения падал до 33%.
Американцы, в частности, недовольны продолжением роста стоимости жизни, несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить инфляцию, следует из опроса.
Исследование общественного мнения было проведено онлайн на прошлой неделе среди 1017 респондентов, погрешность составляет три процентных пункта.
Ранее опрос журнала Economist и компании YouGov выявил, что падение рейтинга Трампа стало самым серьезным среди последних лидеров США.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп прокомментировал свою связь с Эпштейном
17 ноября, 23:32
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала