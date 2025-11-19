https://ria.ru/20251119/rebenok-2055933007.html
В Туве двухлетний ребенок погиб от переохлаждения
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане
В Туве двухлетний ребенок погиб от переохлаждения
В Туве двухлетний мальчик, за которым присматривал пьяный отец, замерз и умер
КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб в Туве от переохлаждения, мальчик замерз в пристройке к дому, находясь под присмотром пьяного отца, сообщает республиканский главк СК РФ.
По данным ведомства, на территории частного домовладения по улице Степной села Дурген двухлетний ребенок вечером, 16 ноября, остался вместе с отцом дома. Тело замёрзшего ребенка нашли только к утру.
«
"Находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель в отсутствие матери не обеспечил надлежащий присмотр за своими малолетними детьми, 2 и 1 года от рождения. В результате... тело 2-летнего мальчика обнаружено на утро в помещении пристройки к дому с признаками переохлаждения", - говорится в сообщении
.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, следователи установят причины, способствовавшие гибели ребенка, и оценят действия должностных лиц органов системы профилактики.