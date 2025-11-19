Рейтинг@Mail.ru
Глава Ставрополья поручил расширять возможности реабилитации ветеранов СВО - РИА Новости, 19.11.2025
Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
15:01 19.11.2025
Глава Ставрополья поручил расширять возможности реабилитации ветеранов СВО
Глава Ставрополья поручил расширять возможности реабилитации ветеранов СВО
В Ставропольском крае необходимо и далее расширять возможности для занятия спортом ветеранов специальной военной операции, заявил губернатор региона Владимир... РИА Новости, 19.11.2025
ставропольский край
общество
ставрополь
ставропольский край
нальчик
владимир владимиров
ставрополь
ставропольский край
нальчик
общество, ставрополь, ставропольский край, нальчик, владимир владимиров
Ставропольский край, Общество, Ставрополь, Ставропольский край, Нальчик, Владимир Владимиров
Глава Ставрополья поручил расширять возможности реабилитации ветеранов СВО

В Ставрополе создадут центр спортивной реабилитации для ветеранов СВО

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Ставропольском крае необходимо и далее расширять возможности для занятия спортом ветеранов специальной военной операции, заявил губернатор региона Владимир Владимиров на заседании краевого правительства.
Одним из центральных вопросов на заседании стало обсуждение мер по развитию физкультуры и спорта в крае, в том числе за счет реализации региональной госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта".
Мужчина во время работы в мастерской - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Число субъектов МСП на Ставрополье достигло 330 тысяч в этом году
12 ноября, 16:51
"Мы видим, что от наших воинов, вернувшихся с передовой, есть запрос на занятия спортом, участие в спортивных мероприятиях. Прошу активизировать работу для создания необходимых условий, чтобы этот запрос удовлетворить", – привели слова Владимирова в пресс-службе краевого правительства.
Также губернатор поручил создать в Ставрополе центр спортивной реабилитации для ветеранов СВО. Администрация города в ближайшее время проработает вопрос выделения площадки под центр.
Как отметили в пресс-службе, отдельным направлением работы в крае является проведение спортивных мероприятий для участников СВО. Так, в июне текущего года был проведен Кубок защитников Отечества, участие в котором приняли 120 ветеранов. Победители и призеры мероприятия приняли участие во Всероссийских соревнованиях среди ветеранов СВО по волейболу. Также с августа по сентябрь проведены мероприятия по подготовке команды ветеранов СВО для участия в Кубке защитников Отечества в Нальчике. До конца года запланирован еще ряд спортивных турниров.
Как сообщил на заседании вице-премьер правительства края Иван Нифонтов, по итогам 2024 года всего спортом в регионе занимаются 62,6% жителей в возрасте от 3 до 79 лет. По этому показателю край занимает 17-е место в России и первое в СКФО. В регионе функционируют 5199 спортивных сооружений, с 2021 по 2024 годы построены, реконструированы и отремонтированы 26 спортивных объектов.
С 2019 по 2024 годы число жителей края, занимающихся адаптивной физкультурной и спортом, увеличилось более чем на 40% - до 45 тысяч человек. В регионе 54% спортсооружений приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Владимиров: государство поддерживает сельхозкооперативы Ставрополья
14 ноября, 15:34
 
Ставропольский крайОбществоСтавропольСтавропольский крайНальчикВладимир Владимиров
 
 
