Разуван: система союзного ОСАГО заработала в полном объеме
Система союзного автострахования заработала в полном объеме и бесперебойно, сообщил исполнительный директор дирекции бюро "Зеленая карта" Российского союза...
Разуван: система союзного ОСАГО заработала в полном объеме
Сергей Разуван: система союзного ОСАГО начала работу в полном объеме
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Система союзного автострахования заработала в полном объеме и бесперебойно, сообщил исполнительный директор дирекции бюро "Зеленая карта" Российского союза автостраховщиков Сергей Разуван на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту.
Разуван обратил внимание, что с 23 апреля – то есть с начала действия союзного ОСАГО – в России было заключено около 2,2 тысячи договоров. При этом в Беларуси – более 60 тысяч.
"Но хотел бы также отметить, что за 10 месяцев текущего года реализовано 530 тысяч "синих карт"", – передает Sputnik
слова Разувана.
Это отражает структуру спроса в России. Россияне чаще совершают короткие разовые поездки в Беларусь, а потому предпочитают "синюю карту", а не "белую карту" (союзное ОСАГО).
"85%, собственно говоря, из "синих карт" это - короткие до 15 дней (поездки – ред.)", - отметил страховщик.
По его мнению, самое главное – что нет ни технических, ни административных проблем, и гражданам Беларуси и России предоставили возможность страхования поездок на авто по Союзному государству.
В свою очередь представитель Белорусского бюро по транспортному страхованию Раиса Александрович также отметила, что в работе системы нет проблем. Белорусы уже воспользовались союзным ОСАГО в России в 238 страховых случаях. По ним российские страховые компании направили коллегам в Беларусь требования на 18,5 миллиона российских рублей. У россиян в Беларуси по союзному ОСАГО было четыре случая на 11,7 тысячи белорусских рублей.
Также она обратила внимание, что союзное ОСАГО в Беларуси более популярно у физлиц, чем у компаний.