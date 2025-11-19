https://ria.ru/20251119/razgovor-2056139302.html
Песков заявил, что разговор Путина и Трампа можно организовать моментально
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно организовать моментально, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:45:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
россия
сша
