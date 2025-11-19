Предполагаемому зачинщику драки в Щелково предъявили обвинение

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предполагаемому зачинщику драки в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, добавили обвинение в хулиганстве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что Исламу Рустамову предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанном с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка (часть 2 статьи 213 УК РФ ). За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково

Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.