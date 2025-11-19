https://ria.ru/20251119/rassledovanie-2055898580.html
Предполагаемому зачинщику драки в Щелково предъявили обвинение
Предполагаемому зачинщику драки в Щелково предъявили обвинение - РИА Новости, 19.11.2025
Предполагаемому зачинщику драки в Щелково предъявили обвинение
Предполагаемому зачинщику драки в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, добавили обвинение в хулиганстве, говорится в РИА Новости, 19.11.2025
россия
щелково
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предполагаемому зачинщику драки в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, добавили обвинение в хулиганстве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Исламу Рустамову предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанном с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка (часть 2 статьи 213 УК РФ
). За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее СК
РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково
.
Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.