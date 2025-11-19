Рейтинг@Mail.ru
Предполагаемому зачинщику драки в Щелково предъявили обвинение - РИА Новости, 19.11.2025
05:29 19.11.2025
Предполагаемому зачинщику драки в Щелково предъявили обвинение
Предполагаемому зачинщику драки в Щелково предъявили обвинение - РИА Новости, 19.11.2025
Предполагаемому зачинщику драки в Щелково предъявили обвинение
Предполагаемому зачинщику драки в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, добавили обвинение в хулиганстве, говорится в РИА Новости, 19.11.2025
Предполагаемому зачинщику драки в Щелково предъявили обвинение

Фигуранта драки в Щелково, в которой погиб футболист, обвинили в хулиганстве

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предполагаемому зачинщику драки в подмосковном Щелково, в ходе которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, добавили обвинение в хулиганстве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Исламу Рустамову предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанном с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка (часть 2 статьи 213 УК РФ). За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее СК РФ сообщал, что группа приезжих избила 20-летнего игрока любительского ФК "Русская община" в подмосковном Щелково.
Избиение парня толпой мужчин попало на камеры видеонаблюдения: от удара в челюсть тот упал на асфальт, ударился головой, потерял сознание, но его продолжали добивать, пока нападавших не остановили свидетели. Ерошевич был госпитализирован с серьезными травмами, через несколько дней он скончался.
Об аресте троих мужчин, обвиняемых в избиении, подмосковный главк МВД сообщил вечером 21 августа, когда футболист был еще жив. После его смерти вменяемую фигурантам статью 111 УК РФ ужесточили до части четвертой - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Позднее был арестован четвертый фигурант.
Задержан еще один участник конфликта в Щелково, где погиб футболист
24 августа, 15:40
 
ПроисшествияРоссияЩелковоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
