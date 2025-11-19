Рейтинг@Mail.ru
Расчет РСЗО расчистил путь для штурмовиков ВС России под Малой Токмачкой - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:51 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/raschet--2055913852.html
Расчет РСЗО расчистил путь для штурмовиков ВС России под Малой Токмачкой
Расчет РСЗО расчистил путь для штурмовиков ВС России под Малой Токмачкой - РИА Новости, 19.11.2025
Расчет РСЗО расчистил путь для штурмовиков ВС России под Малой Токмачкой
Расчет РСЗО "Ураган" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ обеспечил продвижение российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T08:51:00+03:00
2025-11-19T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_00f0946d036c70867bb85d0a99b1fa4d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251031/vsu-2051964037.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049292700_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_266d84eb15609d33b999c131f2bc9771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Расчет РСЗО расчистил путь для штурмовиков ВС России под Малой Токмачкой

Расчет РСЗО "Ураган" расчистил путь для штурмовиков ВС РФ под Малой Токмачкой

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО
Боевая работа РСЗО - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ обеспечил продвижение российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
Запорожской области расчет 220-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ, обеспечив поддержку продвижения российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка", - заявили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Благодаря оперативным данным, полученным средствами российской воздушной разведки, огнем РСЗО "Ураган" было уничтожено до 20 боевиков киевского режима.
Выполнив боевую задачу, расчет незамедлительно покинул позицию и ушел в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки.
Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени.
Расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Днепр" эффективно подавляют артиллерийские позиции противника, уничтожают пункты управления и места базирования беспилотных летательных аппаратов, тем самым внося весомый вклад в ослабление боевого потенциала ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Обыкновенный нацизм: Зеленский и Запад обрекли группировку ВСУ на смерть
31 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала