Расчет РСЗО расчистил путь для штурмовиков ВС России под Малой Токмачкой
Расчет РСЗО расчистил путь для штурмовиков ВС России под Малой Токмачкой - РИА Новости, 19.11.2025
Расчет РСЗО расчистил путь для штурмовиков ВС России под Малой Токмачкой
Расчет РСЗО "Ураган" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ обеспечил продвижение российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая РИА Новости, 19.11.2025
ГЕНИЧЕСК, 19 ноя - РИА Новости. Расчет РСЗО "Ураган" 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" ВС РФ обеспечил продвижение российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В Запорожской области
расчет 220-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" нанес мощный удар по позициям ВСУ
, обеспечив поддержку продвижения российских штурмовых групп в районе населенного пункта Малая Токмачка", - заявили в оборонном ведомстве.
Благодаря оперативным данным, полученным средствами российской воздушной разведки, огнем РСЗО "Ураган" было уничтожено до 20 боевиков киевского режима.
Выполнив боевую задачу, расчет незамедлительно покинул позицию и ушел в тыловой район для перезаряжания направляющих пусковой установки.
Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени.
Расчеты РСЗО "Ураган" группировки войск "Днепр" эффективно подавляют артиллерийские позиции противника, уничтожают пункты управления и места базирования беспилотных летательных аппаратов, тем самым внося весомый вклад в ослабление боевого потенциала ВСУ.