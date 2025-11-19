Рейтинг@Mail.ru
Рада проголосовала за увольнение министров юстиции и энергетики
15:17 19.11.2025 (обновлено: 16:38 19.11.2025)
Рада проголосовала за увольнение министров юстиции и энергетики
Рада проголосовала за увольнение министров юстиции и энергетики
Депутаты Верховной рады отправили в отставку Германа Галущенко и Светлану Гринчук с постов глав Минюста и Минэнерго на фоне коррупционного скандала. РИА Новости, 19.11.2025
в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), светлана гринчук, верховная рада украины, герман галущенко
В мире, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Светлана Гринчук, Верховная Рада Украины, Герман Галущенко

Рада проголосовала за увольнение министров юстиции и энергетики

© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты Верховной рады отправили в отставку Германа Галущенко и Светлану Гринчук с постов глав Минюста и Минэнерго на фоне коррупционного скандала.
«

"Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. Соответствующее постановление поддержали 323 народных депутата", — говорится в заявлении парламента в Telegram-канале.

За прекращение полномочий Гринчук проголосовали 315 депутатов.
Представители партии Владимира Зеленского "Слуга народа", в свою очередь, потребовали уволить всех фигурантов дела о коррупции в энергетике. Они также ждут от главы киевского режима "очистки и обновления" его ближайшего окружения.
Как заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров, все коррупционные схемы возглавлялись лично Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.
Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
