Рада проголосовала за увольнение министров юстиции и энергетики

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Депутаты Верховной рады отправили в отставку Германа Галущенко и Светлану Гринчук с постов глав Минюста и Минэнерго на фоне коррупционного скандала.

« "Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Германа Галущенко с должности министра юстиции Украины. Соответствующее постановление поддержали 323 народных депутата", — говорится в заявлении парламента в Telegram-канале.

За прекращение полномочий Гринчук проголосовали 315 депутатов.

Представители партии Владимира Зеленского "Слуга народа", в свою очередь, потребовали уволить всех фигурантов дела о коррупции в энергетике. Они также ждут от главы киевского режима "очистки и обновления" его ближайшего окружения.

Как заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров, все коррупционные схемы возглавлялись лично Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в энергетике. Агентство опубликовало фотографии с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты.

По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у Галущенко и в компании " Энергоатом ". По данным "Украинской правды", сотрудники НАБУ также пришли к Тимуру Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют трое с разными прозвищами. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

На следующий день НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов, которого уже арестовали.