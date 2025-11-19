Эксперт рассказала, могут ли уволить за сон на работе

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Трудовое законодательство не запрещает спать на рабочем месте, сотрудник имеет на это право в свой перерыв, однако если он уснул в рабочее время, к нему могут применить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

"Прямого запрета или разрешения на сон на рабочем месте в ТК РФ нет, однако это действие может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок — как правило, рабочие места не предполагают спящих сотрудников. Помимо этого, сон в рабочее время может быть расценен как неисполнение трудовых обязанностей", - сказала Санина

Она отметила, что в ситуации неисполнения обязанностей работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание при соблюдении строгой процедуры, установленной законом. Это может быть как выговор, так и увольнение.

"Стоит учитывать, что сон в перерыв — это законное право сотрудника. Согласно трудовому кодексу, работник имеет право использовать перерывы для отдыха и питания по своему усмотрению, и это включает возможность вздремнуть, если это никому не мешает", - добавила Санина.