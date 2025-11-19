Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, могут ли уволить за сон на работе - РИА Новости, 19.11.2025
03:13 19.11.2025
Эксперт рассказала, могут ли уволить за сон на работе
Эксперт рассказала, могут ли уволить за сон на работе - РИА Новости, 19.11.2025
Эксперт рассказала, могут ли уволить за сон на работе
Трудовое законодательство не запрещает спать на рабочем месте, сотрудник имеет на это право в свой перерыв, однако если он уснул в рабочее время, к нему могут... РИА Новости, 19.11.2025
общество
россия
юлия санина
работа.ру
общество, россия, юлия санина, работа.ру
Общество, Россия, Юлия Санина, Работа.ру
Эксперт рассказала, могут ли уволить за сон на работе

Юрист Санина: работник имеет право спать на рабочем месте во время перерыва

© Фото : Andrea Piacquadio/PexelsМолодая женщина спит за рабочим столом
Молодая женщина спит за рабочим столом - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Andrea Piacquadio/Pexels
Молодая женщина спит за рабочим столом. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Трудовое законодательство не запрещает спать на рабочем месте, сотрудник имеет на это право в свой перерыв, однако если он уснул в рабочее время, к нему могут применить дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Прямого запрета или разрешения на сон на рабочем месте в ТК РФ нет, однако это действие может быть квалифицировано как дисциплинарный проступок — как правило, рабочие места не предполагают спящих сотрудников. Помимо этого, сон в рабочее время может быть расценен как неисполнение трудовых обязанностей", - сказала Санина.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Юрист объяснила, кого могут привлекать к работе вне графика и без доплаты
7 сентября, 02:17
Она отметила, что в ситуации неисполнения обязанностей работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание при соблюдении строгой процедуры, установленной законом. Это может быть как выговор, так и увольнение.
"Стоит учитывать, что сон в перерыв — это законное право сотрудника. Согласно трудовому кодексу, работник имеет право использовать перерывы для отдыха и питания по своему усмотрению, и это включает возможность вздремнуть, если это никому не мешает", - добавила Санина.
При этом увольнение как крайняя мера возможно, но лишь в исключительных случаях, подчеркнула эксперт. Это возможно, если сотрудник уснул на рабочем месте, и его действия повлекли за собой последствия или создали реальную угрозу их наступления. Как правило, такая мера применяется на опасных производствах (электростанции, химические предприятия) или для сотрудников, отвечающих за безопасность (охранники, водители).
Перерыв - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Эксперт рассказала, какой перерыв положен работнику в течение дня
21 апреля, 02:17
 
