Владимир Пястолов: в одном поезде едут порой свыше тысячи пассажиров

Путешествие в поездах дальнего следования в России последние годы стало не просто необходимостью, а приобрело свой отдельный статус. Пассажиры хотят не просто добраться до цели, им нужны привычные услуги и, конечно, приятные бонусы. На что в поездке могут рассчитывать путешественники с детьми, вернутся ли в поезда курилки, когда пассажирам станут доступны пижамы, и почему исчезает привычный с детства стук колес, в интервью РИА Новости в рамках форума "Транспорт России" рассказал генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Владимир Пястолов. Беседовала Надежда Фролова.

– Владимир Геннадьевич, давайте начнем с новых поездов. Когда и где появится следующий?

– Скоро, 3 декабря, во всероссийский день пассажира, возобновит курсирование поезд "Буревестник" Москва Нижний Новгород , теперь в двухэтажном исполнении. В его состав войдут современные вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро.

Двухэтажные поезда ходят по железным дорогам России уже несколько лет. Планируется обновлять их линейку?

– На ближайшую перспективу запланировано обновление модельного ряда двухэтажных вагонов, в ходе которого мы постараемся учесть опыт эксплуатации такого подвижного состава, накопленный за 12 лет, а также отзывы и пожелания пассажиров. В частности, появятся новая мебель, новые зарядки для мобильных устройств, изменения коснутся размещения багажа и личных вещей.

– Какие новые услуги для пассажиров уже появились в поездах, и планируете еще что-то внедрять?

– В этом году заметный шаг сделан для большего удобства путешественников с детьми. В купейных вагонах всех наших поездов теперь выделены специальные места для проезда с детьми. В зависимости от состава поезда в нем может быть предусмотрено одно или два таких купе. Кроме того, многодетные семьи теперь могут в приоритетном порядке выкупать места в поездах южных направлений.

Сравнительно недавно появилась услуга "плед в аренду", в рамках которой за небольшую плату пассажир может воспользоваться теплым пледом. В настоящее время она предоставляется пассажирам вагонов с местами для сидения в 52 поездах компании. До конца текущего года данная услуга будет запущена еще в 35 поездах.

В 2026 году в вагонах "люкс" ряда поездов мы предложим новую услугу: для пассажиров теперь будут предусмотрены пижамы, которые позволят нашим путешественникам почувствовать себя как дома и наполнят поездку уютом и комфортом.

– А что пассажир может базово получить в поезде, только оплатив билет?

– Независимо от класса обслуживания в наших поездах пассажирам всегда бесплатно предоставляются питьевая вода, кипяток, стаканы с подстаканниками на время поездки, есть возможность зарядить мобильные устройства с помощью розеток в вагоне. Отмечу, что с собой бесплатно можно провезти ручную кладь весом не более 36 килограммов (в СВ – не более 50 килограммов), а также сноуборды, лыжи и палки к ним, весла, хоккейные клюшки, туристские палатки и другой спортивный и туристский инвентарь, музыкальные инструменты, детские коляски (если пассажир путешествует с ребенком), инвалидные коляски и другие средства реабилитации.

– Почему поезда не ждут опаздывающих пассажиров?

– Железная дорога – это большой единый технологический процесс, где все взаимосвязано. Все поезда ходят по заранее составленному расписанию. Даже если состав задержится совсем ненадолго, это может привести к нарушению всего графика, как конкретного поезда, так и других. В одном поезде проезжают порой свыше тысячи пассажиров, мы не можем нарушить их комфорт и помешать им прибыть вовремя. Конечно, бывают исключительные случаи: например, если на посадку опаздывает организованная группа детей. При этом железнодорожники примут все необходимые меры по минимизации последствий такой задержки.

– Пассажиры раньше с собой приносили в поезд еду, чтобы перекусить в дороге. По вашим наблюдениям, ушло ли это в прошлое? И что люди сейчас предпочитают есть в поездах?

– Традиция брать домашнюю еду в поезд не исчезла полностью, но, по нашим наблюдениям, у пассажиров растет потребность получить горячее питание в поезде. Сегодня путешественникам доступны различные форматы питания: вагоны-рестораны и вагоны-бистро, заказ доставки еды к поезду, в некоторых классах обслуживания питание включено в билет (кстати, оно обновляется каждый сезон), есть возможность заказать дополнительное питание.

Мы видим, что растет популярность вегетарианских блюд и традиционных блюд национальных кухонь, при этом классические рецепты также остаются востребованными. Например, в вагонах-бистро очень популярно жаркое с грибами и свининой. Среди первых блюд фаворитом является куриный бульон с домашней лапшой. Лидер среди салатов – "Цезарь" с курицей, а на десерт пассажиры чаще всего выбирают яблочный штрудель с вишневым вареньем. Дети отдают предпочтение мини-сосискам с макаронами и мини-пельменям.

Последние годы кофе обходит по популярности чай в поездах. ФПК закупает новые подстаканники и стаканы к ним для чая? Или заменяет постепенно обычными кружками?

– Действительно, кофе заказывают немного чаще: за 10 месяцев 2025 года, например, пассажиры выпили более 5,9 миллиона стаканов чая и 7,2 миллиона – кофе. Но подстаканник по-прежнему остается одним из символов железнодорожного путешествия, и отказываться от него мы не планируем. Сегодня в наших поездах "колесят" более 300 тысяч подстаканников, и мы продолжим их закупать. Кстати, пассажиры, которые и дома не хотят расставаться с атмосферой чаепития в пути, могут приобрести подстаканники во время поездки.

– Помимо подстаканника, еще одним привычным элементом поездки по железной дороге был знакомый многим с детства стук колес. Но сейчас на некоторых направлениях он почти не слышен, поезда идут мягко. Почему?

– Если говорить по-простому, то между рельсами есть стыки, и стук появляется при перекатывании колеса с одного рельса на другой. Сегодня службы железных дорог увеличивают полигоны бесстыковых путей, их называют "бархатными", так как стук колес там звучит значительно реже.

Дело, правда, не только в инфраструктуре. Повышение плавности хода пассажирских поездов – это комплексная задача, над которой трудятся причастные подразделения ОАО " РЖД ", "Федеральной пассажирской компании" и производители подвижного состава. Ходовым частям уделяется большое внимание при постройке вагонов, во время модернизации в ходе капитально-восстановительного ремонта и при подготовке вагонов в рейс: проводится осмотр колесных пар на предмет дефектов, уделяется пристальное внимание регулировке тормозного оборудования. Работаем и над звукоизоляцией кузова вагона.

– Два года назад заработали правила о том, что пассажиры верхних полок могут в определенные часы занять место на нижней у стола, чтобы поесть. Стало меньше конфликтов между пассажирами верхних и нижних полок после вступления в силу этих норм?

– Если обратиться к статистике, за последние два года в адрес компании по вопросам предоставления нижней полки для приема пищи поступило всего лишь 16 обращений. При этом за данный период поезда ФПК перевезли более 200 миллионов пассажиров. Так что данная проблема как таковая – что ранее, что сейчас – не существует.

– Есть ли камеры у работников поездных бригад? Помогают ли эти устройства в каких-то спорных ситуациях между пассажиром и проводником или в раскрытии каких-либо неприятных моментов в пути?

– В текущем году мы планируем завершить обеспечение видеорегистраторами начальников пассажирских поездов. Прежде всего записи видеорегистраторов регулярно анализируются на предмет соответствия действий нашего персонала установленным требованиям. Это позволяет каждый день улучшать обслуживание в поездах. К тому же, они помогают объективно оценить ситуацию, будь то обращение пассажира или правонарушение.

– Как часто пассажиры, например, нарушают запрет на курение в поездах? Рассматривается ли возможность создания какого-то отдельного вагона для проезда курящих пассажиров, в котором можно будет курить, или разрешить курение в тамбурах?

– Начну со второй части вопроса. В соответствии с российским законодательством в пассажирских поездах запрещено курение табака или потребление никотиносодержащей продукции. Поэтому никакие варианты, которые позволили бы курить в поездах, не рассматриваются. Если пассажиры нарушают запрет на курение в поездах, начальник поезда вызывает сотрудников полиции, которые привлекают курильщика к административной ответственности. Отмечу, что благодаря профилактической работе, проводимой совместно с сотрудниками правоохранительных органов, количество нарушений пассажирами запрета на курение в поездах неуклонно снижается. По сравнению с 2024 годом (по данным за десять месяцев 2025 года – ред.) таких случаев фиксируется на треть меньше.

– Недавно было много шума из-за собачки, которая сбежала из поезда, когда ее перевозили без хозяина. Что вы изменили в своих правилах, чтобы избежать подобного в будущем?