ПВО сбила четыре ракеты ATACMS и 93 беспилотника за сутки - РИА Новости, 19.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 19.11.2025 (обновлено: 12:27 19.11.2025)
ПВО сбила четыре ракеты ATACMS и 93 беспилотника за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотных летательных аппарата... РИА Новости, 19.11.2025
Ольга Фомченкова
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
