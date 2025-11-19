ПВО сбила четыре ракеты ATACMS и 93 беспилотника за сутки

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.