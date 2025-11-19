https://ria.ru/20251119/pvo-2055973211.html
ПВО сбила четыре ракеты ATACMS и 93 беспилотника за сутки
ПВО сбила четыре ракеты ATACMS и 93 беспилотника за сутки
Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотных летательных аппарата... РИА Новости, 19.11.2025
Средства ПВО за сутки сбили 4 ракеты ATACMS, 7 авиабомб и 93 БПЛА