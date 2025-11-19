https://ria.ru/20251119/pvo-2055908900.html
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Украиной по Воронежу
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Украиной по Воронежу - РИА Новости, 19.11.2025
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Украиной по Воронежу
Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS, которыми Киев пытался нанести удар по Воронежу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:53:00+03:00
2025-11-19T07:53:00+03:00
2025-11-19T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
воронеж
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055913232_0:94:1275:811_1920x0_80_0_0_21d7a8ff74f8dd4df794a0e179026a72.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
воронеж
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055913232_33:0:1240:905_1920x0_80_0_0_8c27e0a8cbda2ffe7130937fc9dead7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, воронеж, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Воронеж, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), С-400 «Триумф»
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Украиной по Воронежу
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS, которыми Киев атаковал Воронеж