Рейтинг@Mail.ru
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Украиной по Воронежу - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 19.11.2025 (обновлено: 10:30 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/pvo-2055908900.html
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Украиной по Воронежу
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Украиной по Воронежу - РИА Новости, 19.11.2025
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Украиной по Воронежу
Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS, которыми Киев пытался нанести удар по Воронежу, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T07:53:00+03:00
2025-11-19T10:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
воронеж
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055913232_0:94:1275:811_1920x0_80_0_0_21d7a8ff74f8dd4df794a0e179026a72.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
воронеж
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2055913232_33:0:1240:905_1920x0_80_0_0_8c27e0a8cbda2ffe7130937fc9dead7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, киев, воронеж, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Воронеж, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), С-400 «Триумф»
С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты, выпущенные Украиной по Воронежу

С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS, которыми Киев атаковал Воронеж

© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкОбломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Обломки сбитой ракеты ATACMS в Воронеже
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские комплексы С-400 и "Панцирь" сбили все ракеты ATACMS, которыми Киев пытался нанести удар по Воронежу, сообщили в Минобороны РФ.
Всего со стороны Украины было выпущено четыре ракеты. "По городу Воронеж противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США", - говорится в сообщении.
"В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" все ракеты ATACMS были сбиты", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевВоронежУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)С-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала