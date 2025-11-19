https://ria.ru/20251119/pvo-2055906412.html
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 65 украинских беспилотников на четырьмя российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2025
РИА Новости
