Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских дронов

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 65 украинских беспилотников на четырьмя российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 18 ноября текущего года до 7:00 мск 19 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.