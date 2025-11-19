Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских дронов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 19.11.2025 (обновлено: 10:37 19.11.2025)
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских дронов
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских дронов - РИА Новости, 19.11.2025
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 65 украинских беспилотников на четырьмя российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в... РИА Новости, 19.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
черное море
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность, азовское море, черное море, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Черное море, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских дронов

Российские силы ПВО за ночь сбили 65 украинских дронов

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 65 украинских беспилотников на четырьмя российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 18 ноября текущего года до 7:00 мск 19 ноября текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 из них были уничтожены над Черным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, а также 11 — над Белгородской областью.
Кроме того, девять аппаратов нейтрализованы над Азовским морем и один — над Брянской областью.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала