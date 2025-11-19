https://ria.ru/20251119/putin-2056143776.html
Путин обсудил с премьером Того борьбу с терроризмом в Западной Африке
Путин обсудил с премьером Того борьбу с терроризмом в Западной Африке
Президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы противодействия терроризму в Западной Африке на встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики... РИА Новости, 19.11.2025
