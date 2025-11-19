Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с премьером Того борьбу с терроризмом в Западной Африке - РИА Новости, 19.11.2025
22:10 19.11.2025
Путин обсудил с премьером Того борьбу с терроризмом в Западной Африке
Путин обсудил с премьером Того борьбу с терроризмом в Западной Африке
Президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы противодействия терроризму в Западной Африке на встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T22:10:00+03:00
2025-11-19T22:10:00+03:00
в мире
россия
западная африка
владимир путин
того
россия
западная африка
того
в мире, россия, западная африка, владимир путин, того
В мире, Россия, Западная Африка, Владимир Путин, Того
Путин обсудил с премьером Того Гнассингбе борьбу с терроризмом в Западной Африке

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил вопросы противодействия терроризму в Западной Африке на встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе в Москве.
Премьер Того на встрече в Кремле поблагодарил Путина за помощь Альянсу государств Сахеля в борьбе с терроризмом, подчеркнув, что страны Западной Африки подвержены нападению террористов.
"Мы сейчас об этом поговорим", - ответил президент России.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин оценил объем торговли России с Того
Вчера, 22:07
 
В миреРоссияЗападная АфрикаВладимир ПутинТого
 
 
