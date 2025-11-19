https://ria.ru/20251119/putin-2056143337.html
Путин оценил объем торговли России с Того
Объем торговли России с Тоголезской Республикой пока скромный, но есть хорошие тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Объем торговли России с Тоголезской Республикой пока скромный, но есть хорошие тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин
встретился в Кремле с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе.
"Торгово-экономическая деятельность у нас развивается, и развивается в целом хорошим темпом. Конечно, объем в целом пока является скромным для наших стран, но всё-таки тенденция хорошая", - сказал Путин в ходе встречи.
Глава государства выразил надежду, что после открытия посольских учреждений и начала работы межправкомиссии этот процесс ускорится.