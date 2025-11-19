Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность сотрудничества с Того в сфере образования - РИА Новости, 19.11.2025
22:00 19.11.2025
Путин отметил важность сотрудничества с Того в сфере образования
Путин отметил важность сотрудничества с Того в сфере образования

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность сотрудничества с Тоголезской Республикой в сфере образования.
"Что касается гуманитарных отношений, то они сосредоточены главным образом сейчас в сфере образования. И мы полагаем, что это очень важное направление. У нас несколько сотен ваших граждан обучаются в России, 80 с лишним человек на бюджетной основе. Мы этому очень рады", - сказал Путин во время встречи с председателем Совета министров Того Фором Гнассингбе.
Президент РФ выразил уверенность в том, что обучающиеся в России молодые люди из Того в будущем внесут заметный вклад в развитие своей родины.
Путин встретился с Гнассингбе в Кремле. Встреча проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. С российской стороны в ней также участвуют вице-премьер Александр Новак, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.
Путин анонсировал открытие посольства в Того в 2026 году
Россия Того Владимир Путин
 
 
