Песков ответил на вопрос, где Путин прошел медобследование
Президент России Владимир Путин прошел медицинское обследование там, где это положено, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:38:00+03:00
Новости
россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
