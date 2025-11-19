Рейтинг@Mail.ru
Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции по ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
21:06 19.11.2025
Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции по ИИ
Президент России Владимир Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции по ИИ

Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики Чэнь Цюфань в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" рассказал, что его мама два года назад пережила инсульт, однако его отец смог ей вовремя помочь. "А что было бы, если бы у каждого был ИИ-врач в кармане, который ненавязчиво бы отслеживал ваш голос, как вы выражаете свои мысли, как вы держите телефон, и даже биомаркеры бы отслеживал, мог бы предупредить вас, что у вас есть признаки инсульта или другого заболевания", - сказал он.
"Если позволите, то я прежде всего от всей аудитории хочу пожелать здоровья вашей маме. Пусть она как можно быстрее поправляется", - сказал Путин.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
