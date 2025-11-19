Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции по ИИ

Президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики Чэнь Цюфань в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" рассказал, что его мама два года назад пережила инсульт, однако его отец смог ей вовремя помочь. "А что было бы, если бы у каждого был ИИ-врач в кармане, который ненавязчиво бы отслеживал ваш голос, как вы выражаете свои мысли, как вы держите телефон, и даже биомаркеры бы отслеживал, мог бы предупредить вас, что у вас есть признаки инсульта или другого заболевания", - сказал он.