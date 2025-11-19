https://ria.ru/20251119/putin-2056131176.html
Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции по ИИ
Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции по ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции по ИИ
Президент России Владимир Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T21:06:00+03:00
2025-11-19T21:06:00+03:00
2025-11-19T21:06:00+03:00
наука
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056125315_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_9914725e190bfb7b794dd0de99406567.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056115954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056125315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78663a560d8119ce7114757af598a3ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции по ИИ
Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал здоровья пережившей инсульт маме участника конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Президент Всемирной ассоциации китайской научной фантастики Чэнь Цюфань в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" рассказал, что его мама два года назад пережила инсульт, однако его отец смог ей вовремя помочь. "А что было бы, если бы у каждого был ИИ-врач в кармане, который ненавязчиво бы отслеживал ваш голос, как вы выражаете свои мысли, как вы держите телефон, и даже биомаркеры бы отслеживал, мог бы предупредить вас, что у вас есть признаки инсульта или другого заболевания", - сказал он.
"Если позволите, то я прежде всего от всей аудитории хочу пожелать здоровья вашей маме. Пусть она как можно быстрее поправляется", - сказал Путин
.