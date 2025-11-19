https://ria.ru/20251119/putin-2056130978.html
ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка, считает Путин
ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка, считает Путин - РИА Новости, 19.11.2025
ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин считает, что ИИ-переводчик не позволит понять душу носителей другого языка. РИА Новости, 19.11.2025
ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка, считает Путин
Путин: ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что ИИ-переводчик не позволит понять душу носителей другого языка.
В ходе пленарного заседания конференции "Сбера"
AI Journey-2025 по искусственному интеллекту Путин
отметил важность изучения иностранных языков, назвав такую способность огромной гуманитарной ценностью. Путин привел в пример зарубежную литературу. По его словам, использование ИИ для перевода произведения не поможет понять душу и смысл, которые вкладывал автор.
"Когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, понимаешь, ну, хотя бы отчасти, начинаешь понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Путин отметил, что изучение иностранного языка не ограничивается его использованием в быту, либо в производственной деятельности.
"Нужно, чтобы молодой человек понял, что знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, даёт возможность прожить ещё одну жизнь", - добавил Путин.
Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других соучастников, в том числе из Китая
и Индии
.