ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка, считает Путин - РИА Новости, 19.11.2025
21:06 19.11.2025
ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка, считает Путин
ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка, считает Путин
россия, москва, владимир путин, сбер, технологии
Россия, Москва, Владимир Путин, Сбер, Технологии
ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка, считает Путин

Путин: ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка

Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что ИИ-переводчик не позволит понять душу носителей другого языка.
В ходе пленарного заседания конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту Путин отметил важность изучения иностранных языков, назвав такую способность огромной гуманитарной ценностью. Путин привел в пример зарубежную литературу. По его словам, использование ИИ для перевода произведения не поможет понять душу и смысл, которые вкладывал автор.
Путин: продолжительность жизни может составлять и 150 лет, но и этого будет мало - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин предположил, что продолжительность жизни может составлять 150 лет
Вчера, 21:01
"Когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, понимаешь, ну, хотя бы отчасти, начинаешь понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Путин отметил, что изучение иностранного языка не ограничивается его использованием в быту, либо в производственной деятельности.
"Нужно, чтобы молодой человек понял, что знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, даёт возможность прожить ещё одну жизнь", - добавил Путин.
Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других соучастников, в том числе из Китая и Индии.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин рассказал, какие ценности должны лежать в основе ИИ-платформ
Вчера, 20:55
 
Россия Москва Владимир Путин Сбер Технологии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
