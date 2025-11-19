ИИ-переводчик не поможет понять душу носителей другого языка, считает Путин

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что ИИ-переводчик не позволит понять душу носителей другого языка.

В ходе пленарного заседания конференции " Сбера " AI Journey-2025 по искусственному интеллекту Путин отметил важность изучения иностранных языков, назвав такую способность огромной гуманитарной ценностью. Путин привел в пример зарубежную литературу. По его словам, использование ИИ для перевода произведения не поможет понять душу и смысл, которые вкладывал автор.

"Когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, понимаешь, ну, хотя бы отчасти, начинаешь понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Путин отметил, что изучение иностранного языка не ограничивается его использованием в быту, либо в производственной деятельности.

"Нужно, чтобы молодой человек понял, что знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, даёт возможность прожить ещё одну жизнь", - добавил Путин.

Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.