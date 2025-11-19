Путин предположил, что продолжительность жизни может составлять 150 лет

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Продолжительность жизни может составлять и 150 лет, но и этого всегда будет мало, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" он рассказал, что когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Потом средний возраст в отдельных странах и на планете в целом стал увеличиваться до 35, 45, 50 лет.