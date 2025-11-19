https://ria.ru/20251119/putin-2056129912.html
Путин предположил, что продолжительность жизни может составлять 150 лет
Путин: продолжительность жизни может составлять и 150 лет, но и этого будет мало
Продолжительность жизни может составлять и 150 лет, но и этого будет мало, сказал Путин.
Главное, как их прожить и зачем, подчеркнул президент.
