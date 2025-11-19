Рейтинг@Mail.ru
Путин предположил, что продолжительность жизни может составлять 150 лет - РИА Новости, 19.11.2025
21:01 19.11.2025
Путин предположил, что продолжительность жизни может составлять 150 лет
Путин предположил, что продолжительность жизни может составлять 150 лет
Продолжительность жизни может составлять и 150 лет, но и этого всегда будет мало, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин предположил, что продолжительность жизни может составлять 150 лет

Путин: продолжительность жизни может составлять 150 лет, но и этого будет мало

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Продолжительность жизни может составлять и 150 лет, но и этого всегда будет мало, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" он рассказал, что когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Потом средний возраст в отдельных странах и на планете в целом стал увеличиваться до 35, 45, 50 лет.
"Сейчас в некоторых странах уже 80, и мы стремимся к тому, чтобы и у нас средний возраст, там, у женщин чуть побольше, у мужчин поменьше. Мы цели даже определенные ставим перед собой по увеличению средней продолжительности жизни. И всё правильно делаем. Можно, наверное, довести и до 150 лет. Но, во-первых, всегда будет мало, так же, как денег. Всегда", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Россия стремится к росту средней продолжительности жизни, заявил Путин
Вчера, 20:55
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
