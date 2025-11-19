https://ria.ru/20251119/putin-2056129151.html
Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин
Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин
Знание иностранного языка погружает в другой мир, позволяет прожить еще одну жизнь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:57:00+03:00
2025-11-19T20:57:00+03:00
2025-11-19T20:57:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056128314.html
https://ria.ru/20251119/putin-2056121955.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин
Путин заявил, что знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Знание иностранного языка погружает в другой мир, позволяет прожить еще одну жизнь, заявил президент России Владимир Путин.
"Что такое изучение иностранного языка? Это же ведь не только использование его в быту, либо в производственной деятельности. Нужно, чтобы молодой человек понял, что знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, даёт возможность прожить ещё одну жизнь. Одно дело – прочитать, скажем, "Войну и мир" в подлиннике, а другое дело – в переводе. Тем более это касается поэзии. Одно дело – (немецкого поэта Генриха - ред.) Гейне, допустим, читать в переводе, даже в очень хорошем, а другое дело – в подлиннике. Нюансов столько много", - сказал Путин
на сессии "Путешествие в мире искусственного интеллекта" в рамках конференции "Сбера
" по искусственному интеллекту AI Journey-2025.
Президент подчеркнул, что стопроцентного перевода быть не может, потому что перевод не передает тонкостей и смысла, заложенных автором произведения.
"А когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, понимаешь, ну хотя бы отчасти начинаешь понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность", - отметил Путин.
Президент также обратил внимание на сомнения молодежи в том, что иностранные языки нужно изучать, так как современные технологии, в том числе ИИ, мгновенно переводят любой текст в режиме онлайн. Глава государства обозначил необходимость внедрять убеждение в целесообразности изучения иностранного языка в сознание молодого человека.