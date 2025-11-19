Рейтинг@Mail.ru
Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/putin-2056129151.html
Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин
Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин - РИА Новости, 19.11.2025
Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин
Знание иностранного языка погружает в другой мир, позволяет прожить еще одну жизнь, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:57:00+03:00
2025-11-19T20:57:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056128314.html
https://ria.ru/20251119/putin-2056121955.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин

Путин заявил, что знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Знание иностранного языка погружает в другой мир, позволяет прожить еще одну жизнь, заявил президент России Владимир Путин.
"Что такое изучение иностранного языка? Это же ведь не только использование его в быту, либо в производственной деятельности. Нужно, чтобы молодой человек понял, что знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, даёт возможность прожить ещё одну жизнь. Одно дело – прочитать, скажем, "Войну и мир" в подлиннике, а другое дело – в переводе. Тем более это касается поэзии. Одно дело – (немецкого поэта Генриха - ред.) Гейне, допустим, читать в переводе, даже в очень хорошем, а другое дело – в подлиннике. Нюансов столько много", - сказал Путин на сессии "Путешествие в мире искусственного интеллекта" в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey-2025.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин рассказал, какие ценности должны лежать в основе ИИ-платформ
Вчера, 20:55
Президент подчеркнул, что стопроцентного перевода быть не может, потому что перевод не передает тонкостей и смысла, заложенных автором произведения.
"А когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, понимаешь, ну хотя бы отчасти начинаешь понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность", - отметил Путин.
Президент также обратил внимание на сомнения молодежи в том, что иностранные языки нужно изучать, так как современные технологии, в том числе ИИ, мгновенно переводят любой текст в режиме онлайн. Глава государства обозначил необходимость внедрять убеждение в целесообразности изучения иностранного языка в сознание молодого человека.
Путин: ИИ – это вызов для системы образования - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин назвал вызовом для образования использование ИИ
Вчера, 20:29
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала