Знание иностранного языка позволяет прожить еще одну жизнь, заявил Путин

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Знание иностранного языка погружает в другой мир, позволяет прожить еще одну жизнь, заявил президент России Владимир Путин.

"Что такое изучение иностранного языка? Это же ведь не только использование его в быту, либо в производственной деятельности. Нужно, чтобы молодой человек понял, что знание иностранного языка погружает как бы совсем в другой мир, даёт возможность прожить ещё одну жизнь. Одно дело – прочитать, скажем, "Войну и мир" в подлиннике, а другое дело – в переводе. Тем более это касается поэзии. Одно дело – (немецкого поэта Генриха - ред.) Гейне, допустим, читать в переводе, даже в очень хорошем, а другое дело – в подлиннике. Нюансов столько много", - сказал Путин на сессии "Путешествие в мире искусственного интеллекта" в рамках конференции " Сбера " по искусственному интеллекту AI Journey-2025.

Президент подчеркнул, что стопроцентного перевода быть не может, потому что перевод не передает тонкостей и смысла, заложенных автором произведения.

"А когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, понимаешь, ну хотя бы отчасти начинаешь понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность", - отметил Путин.