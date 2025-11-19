https://ria.ru/20251119/putin-2056128314.html
Путин рассказал, какие ценности должны лежать в основе ИИ-платформ
Путин рассказал, какие ценности должны лежать в основе ИИ-платформ - РИА Новости, 19.11.2025
Путин рассказал, какие ценности должны лежать в основе ИИ-платформ
Традиционные ценности народов России должны лежать в основе разработок ИИ-платформ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
Путин рассказал, какие ценности должны лежать в основе ИИ-платформ
Путин: традиционные ценности должны лежать в основе разработок ИИ-платформ