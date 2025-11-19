Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил робота "Сбера"
20:48 19.11.2025
Путин оценил робота "Сбера"
Президент России Владимир Путин оценил робота "Сбера", отметив, что он хорош для торговли и не допустит усушки, утруски и пересортицы.
Путин оценил робота "Сбера"

Путин о роботе Сбера: он хорош для торговли, усушки-утруски не допустит

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил робота "Сбера", отметив, что он хорош для торговли и не допустит усушки, утруски и пересортицы.
Президент в среду приехал на международную конференцию "Сбера" по искусственному интеллекту в Москве. Во время осмотра выставки Путину представили первого ИИ-робота "Сбера", который исполнил для президента танец, а позже во время выставки продемонстрировал, как умеет взаимодействовать с предметами. В частности разработчики рассказали, что робот умеет выполнять самые базовые задачи – например, собирать заказы из обычной потребительской корзины.
"Для торговли хорошо - усушки, утруски и пересортицы не допустит", - пошутил Путин.
Путин в шутку посоветовал главе "Сбера" не испытывать терпение ИИ-робота
