Путин оценил робота "Сбера"
Путин оценил робота "Сбера"
Президент России Владимир Путин оценил робота "Сбера", отметив, что он хорош для торговли и не допустит усушки, утруски и пересортицы. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:48:00+03:00
наука
технологии
россия
москва
владимир путин
сбер
