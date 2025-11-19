Путин похвалил сотрудника "Яндекса", у которого пять детей

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал сотрудника "Яндекса", у которого пять детей, отметив, что он молодец.
"Сейчас один из коллег участвовал в презентациях, молодой человек еще, у него пять детей. Когда успел? Но молодец просто, пять детей! Давайте мы его поприветствуем здесь", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Глава "Сбера" Герман Греф, в свою очередь, подсказал президенту, что молодой человек работает в "Яндексе".
"Да, в "Яндексе" работает, действительно. Но и не только в "Яндексе", он и на других фронтах успевает. Ну, пять детей. Молодец! Самая маленькая, наверное, самая сладкая, 9 месяцев. Я его спрашиваю: как вы будете своих детей учить думать, а не просто нажимать кнопки? Но вот вы знаете, шутки шутками, он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не "догонял" (не понимал - ред.) отчасти, а он не смог мне ответить на это. Понимаете? Не смог. Это не шутки. В новой нарождающейся в мире системе это непросто", - добавил президент.
Глава государства отметил, что нельзя позволить, чтобы в нашей стране образовалась "элита интеллектуалов", а все остальные были бы роботами, "которые только кнопки нажимают". По его словам, это является очень непростой задачей для системы образования.
Глава государства побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey 2025. На выставке руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов рассказал о применении нейросети Сбера "Гигачат" для обработки обращений граждан к "прямой линии". По его словам, в перспективе сервис позволит контролировать ответы и отслеживать повторные обращения.