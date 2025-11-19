Путин похвалил сотрудника "Яндекса", у которого пять детей

"Да, в "Яндексе" работает, действительно. Но и не только в "Яндексе", он и на других фронтах успевает. Ну, пять детей. Молодец! Самая маленькая, наверное, самая сладкая, 9 месяцев. Я его спрашиваю: как вы будете своих детей учить думать, а не просто нажимать кнопки? Но вот вы знаете, шутки шутками, он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не "догонял" (не понимал - ред.) отчасти, а он не смог мне ответить на это. Понимаете? Не смог. Это не шутки. В новой нарождающейся в мире системе это непросто", - добавил президент.