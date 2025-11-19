https://ria.ru/20251119/putin-2056125126.html
Путин заявил, что Россия сотрудничает с Индией в сфере ИИ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сотрудничает с индийскими друзьями в сфере искусственного интеллекта и будет делать это дальше. РИА Новости, 19.11.2025
