Путин объяснил честное отношение к делу культурным кодом России - РИА Новости, 19.11.2025
20:37 19.11.2025
Путин объяснил честное отношение к делу культурным кодом России
Путин объяснил честное отношение к делу культурным кодом России
Честное отношение к делу связано с российским культурным кодом, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 19.11.2025
Путин объяснил честное отношение к делу культурным кодом России

Путин: честное отношение к делу связано с культурным кодом России

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Честное отношение к делу связано с российским культурным кодом, заявил президент РФ Владимир Путин
"Когда ты выигрываешь по-честному - это совершенно другие эмоции, а это связано с нашим культурным кодом, это честное отношение к делу", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других спикеров, в том числе из Китая и Индии.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
