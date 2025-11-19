Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников - РИА Новости, 19.11.2025
20:36 19.11.2025
Путин заявил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников
Путин заявил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников - РИА Новости, 19.11.2025
Путин заявил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников
Президент России Владимир Путин рассказал, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работало руководство. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:36:00+03:00
2025-11-19T20:36:00+03:00
россия
герман греф
владимир путин
сбер
россия
россия, герман греф, владимир путин, сбер
Россия, Герман Греф, Владимир Путин, Сбер
Путин заявил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников

Путин: в "Сбере" нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работали

Президент Владимир Путин на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Президент Владимир Путин на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работало руководство.
Глава "Сбера" Герман Греф в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" рассказал, что с помощью мультиагентной системы до 1 января закончат сокращение 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный.
"Нет неэффективных сотрудников. Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали", - сказал Путин.
Греф согласился со словами президента и добавил, что неэффективные сотрудники бывают у неэффективных руководителей.
"Поэтому, если есть что-то неэффективное в организации, то, к сожалению, в этом есть моя доля ответственности", - добавил Греф.
Россия Герман Греф Владимир Путин Сбер
 
 
