Путин заявил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников

Президент России Владимир Путин рассказал, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работало руководство. РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работало руководство.
Глава "Сбера" Герман Греф в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" рассказал, что с помощью мультиагентной системы до 1 января закончат сокращение 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный.
"Нет неэффективных сотрудников. Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали", - сказал Путин.
Греф согласился со словами президента и добавил, что неэффективные сотрудники бывают у неэффективных руководителей.
"Поэтому, если есть что-то неэффективное в организации, то, к сожалению, в этом есть моя доля ответственности", - добавил Греф.