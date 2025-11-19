Президент Владимир Путин на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве

Президент Владимир Путин на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве

Путин заявил, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в "Сбере" нет неэффективных сотрудников, есть те, с кем плохо работало руководство.

Глава "Сбера" Герман Греф в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" рассказал, что с помощью мультиагентной системы до 1 января закончат сокращение 20% персонала, который был проанализирован и выявлен с помощью искусственного интеллекта как неэффективный.

"Нет неэффективных сотрудников. Есть сотрудники, с которыми вы плохо работали", - сказал Путин.

Греф согласился со словами президента и добавил, что неэффективные сотрудники бывают у неэффективных руководителей.