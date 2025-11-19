Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 19.11.2025 (обновлено: 20:35 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/putin-2056123267.html
Путин заявил, что Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии
Путин заявил, что Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии - РИА Новости, 19.11.2025
Путин заявил, что Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии
Россия примет участие в саммите по искусственному интеллекту в Индии в 2026 году, надеется, что он пройдет на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:34:00+03:00
2025-11-19T20:35:00+03:00
в мире
россия
индия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056122726.html
россия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, владимир путин
В мире, Россия, Индия, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии

Путин: Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии в 2026 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия примет участие в саммите по искусственному интеллекту в Индии в 2026 году, надеется, что он пройдет на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Знаю, что в Индии планируется в феврале следующего года провести саммит по искусственному интеллекту. Мы с удовольствием примем в этом участие. Надеюсь, уверен, что предложенное нашими индийскими друзьями мероприятие пройдет на самом высоком уровне", - сказал глава государства на конференции "Путешествие в мире искусственного интеллекта".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин призвал не допустить разделения людей на интеллектуалов и "роботов"
Вчера, 20:33
 
В миреРоссияИндияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала