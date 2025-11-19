https://ria.ru/20251119/putin-2056123267.html
Путин заявил, что Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии
Россия примет участие в саммите по искусственному интеллекту в Индии в 2026 году, надеется, что он пройдет на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.11.2025
Путин заявил, что Россия примет участие в саммите по ИИ в Индии
