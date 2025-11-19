https://ria.ru/20251119/putin-2056122726.html
Путин призвал не допустить разделения людей на интеллектуалов и "роботов"
Путин призвал не допустить разделения людей на интеллектуалов и "роботов"
2025-11-19T20:33:00+03:00
технологии
россия
москва
китай
владимир путин
дмитрий песков
сбер
общество
россия
москва
китай
технологии, россия, москва, китай, владимир путин, дмитрий песков, сбер, общество
Путин призвал не допустить разделения людей на интеллектуалов и "роботов"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о роли искусственного интеллекта в современном обществе, заявил, что нельзя позволить, чтобы в России люди разделились на "суперинтеллектуалов" и тех, кто "только кнопки нажимают".
"Мы не можем позволить, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов - развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные - такие роботы, которые только кнопки нажимают", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Путин
в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера
" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве
. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления других спикеров, в том числе из Китая
и Индии
.