Путин призвал не допустить разделения людей на интеллектуалов и "роботов"

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о роли искусственного интеллекта в современном обществе, заявил, что нельзя позволить, чтобы в России люди разделились на "суперинтеллектуалов" и тех, кто "только кнопки нажимают".

"Мы не можем позволить, чтобы в нашей стране образовалась такая группа суперинтеллектуалов - развитых, элитных людей, элиты такой интеллектуальной, а все остальные - такие роботы, которые только кнопки нажимают", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".