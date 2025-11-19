Путин назвал вызовом для образования использование ИИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вызовом для системы образования выработку такого подхода, чтобы ребенок мог и сам решать задачи, и использовать технологии ИИ, над решением этого вопроса нужно думать всем.
"Это очень непростая задача для системы образования, и для Минпроса, и для министерства науки образования. Вот как побуждать думать? Это задача для преподавательского состава, для всей системы. Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребёнок задачи решал, и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо учить шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот это я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим. Потому что один Минпрос не решит такую задачу. Это правда. Это серьезная такая вещь. Для будущих поколений, для России очень важно", - сказал Путин на сессии "Путешествие в мире искусственного интеллекта" в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey-2025.