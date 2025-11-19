Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал вызовом для образования использование ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 19.11.2025 (обновлено: 20:36 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/putin-2056121955.html
Путин назвал вызовом для образования использование ИИ
Путин назвал вызовом для образования использование ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Путин назвал вызовом для образования использование ИИ
Президент России Владимир Путин назвал вызовом для системы образования выработку такого подхода, чтобы ребенок мог и сам решать задачи, и использовать... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:29:00+03:00
2025-11-19T20:36:00+03:00
россия
владимир путин
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056123479_0:150:3087:1886_1920x0_80_0_0_5a93503651575624ec99f17d1f6bec9c.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056117768.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: ИИ – это вызов для системы образования
"Как вы будете своих детей учить думать, а не просто нажимать кнопки?" ИИ - это вызов для системы образования, заявил Путин.
2025-11-19T20:29
true
PT1M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056123479_185:0:2900:2036_1920x0_80_0_0_e52f5baa30ea2c312481c2c4f8b2530a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сбер
Россия, Владимир Путин, Сбер
Путин назвал вызовом для образования использование ИИ

Путин назвал вызовом для образования решение детьми задач самими и с помощью ИИ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вызовом для системы образования выработку такого подхода, чтобы ребенок мог и сам решать задачи, и использовать технологии ИИ, над решением этого вопроса нужно думать всем.
"Это очень непростая задача для системы образования, и для Минпроса, и для министерства науки образования. Вот как побуждать думать? Это задача для преподавательского состава, для всей системы. Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребёнок задачи решал, и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать? Надо учить шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот это я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим. Потому что один Минпрос не решит такую задачу. Это правда. Это серьезная такая вещь. Для будущих поколений, для России очень важно", - сказал Путин на сессии "Путешествие в мире искусственного интеллекта" в рамках конференции "Сбера" по искусственному интеллекту AI Journey-2025.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин поприветствовал победителей и призеров турниров по ИИ
Вчера, 20:13
 
РоссияВладимир ПутинСбер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала