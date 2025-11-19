https://ria.ru/20251119/putin-2056120921.html
Путин поблагодарил Грефа за продвижение ценностей прогресса
Путин поблагодарил Грефа за продвижение ценностей прогресса
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу "Сбера" Германа Грефа за настойчивость в продвижении ценностей прогресса. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:26:00+03:00
2025-11-19T20:26:00+03:00
2025-11-19T20:26:00+03:00
наука
россия
владимир путин
герман греф
сбер
россия
россия, владимир путин, герман греф, сбер
Наука, Россия, Владимир Путин, Герман Греф, Сбер
Путин поблагодарил Грефа за настойчивость в продвижении ценностей прогресса