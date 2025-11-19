Путин призвал учить детей думать

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нужно учить детей в школах, колледжах и вузах думать, а не просто нажимать кнопки, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря об искусственном интеллекте в образовании.
"Надо же как-то детей и в школах, и вузах, и в колледжах учить думать, а не просто выбирать нужную кнопку и задавать вопросы (искусственному интеллекту - ред.)", - сказал Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", говоря о том, что сейчас учащиеся могут решить любое задание с помощью искусственного интеллекта.
Путин в среду выступил на пленарном заседании конференции "Сбера" AI Journey-2025 по искусственному интеллекту.
Конференция "Путешествие в мир искусственного интеллекта" проходит в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщал, что Путин в ходе пленарного заседания обратится к участникам, а также послушает выступления спикеров, в том числе из Китая и Индии.