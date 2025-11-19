Рейтинг@Mail.ru
20:24 19.11.2025 (обновлено: 20:33 19.11.2025)
Путин спрогнозировал вклад ИИ в экономику России к 2030 году
Вклад технологий искусственного интеллекта в экономику России к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин спрогнозировал вклад ИИ в экономику России к 2030 году

Путин: вклад ИИ в экономику России к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вклад технологий искусственного интеллекта в экономику России к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В национальной стратегии развития искусственного интеллекта поставлена цель - совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин рассказал, как потенциал российской атомной энергетики поможет в ИИ
Вчера, 20:18
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
