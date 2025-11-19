https://ria.ru/20251119/putin-2056120453.html
Путин спрогнозировал вклад ИИ в экономику России к 2030 году
Путин спрогнозировал вклад ИИ в экономику России к 2030 году - РИА Новости, 19.11.2025
Путин спрогнозировал вклад ИИ в экономику России к 2030 году
Вклад технологий искусственного интеллекта в экономику России к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
россия
Путин: совокупный вклад ИИ в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей
Совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей
Путин спрогнозировал вклад ИИ в экономику России к 2030 году
Путин: вклад ИИ в экономику России к 2030 году должен превысить 11 трлн рублей