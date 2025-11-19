https://ria.ru/20251119/putin-2056118795.html
Путин рассказал, как потенциал российской атомной энергетики поможет в ИИ
Путин рассказал, как потенциал российской атомной энергетики поможет в ИИ
Растущий потенциал российской атомной энергетики позволит стране расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта, заявил президент России... РИА Новости, 19.11.2025
Путин рассказал, как потенциал российской атомной энергетики поможет в ИИ
