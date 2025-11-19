Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как потенциал российской атомной энергетики поможет в ИИ
20:18 19.11.2025
Путин рассказал, как потенциал российской атомной энергетики поможет в ИИ
2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Растущий потенциал российской атомной энергетики позволит стране расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", глава государства отметил, что РФ продолжит строительство центров обработки данных на базе крупнейших АЭС.
"Растущий потенциал отечественной атомной энергетики позволит нам последовательно расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта", - подчеркнул Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ
Наука
 
 
