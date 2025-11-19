Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Цифровой прогресс будет набирать обороты, уже скоро появятся технологии, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии, сказал президент России Владимир Путин во время конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".