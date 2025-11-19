Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ
20:16 19.11.2025
Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ
Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ
Цифровой прогресс будет набирать обороты, уже скоро появятся технологии, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии, сказал президент России Владимир Путин во... РИА Новости, 19.11.2025
2025
россия, владимир путин
Наука, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ

Путин: скоро появятся технологии, которые превзойдут существующие ИИ-технологии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey"
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey"
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Цифровой прогресс будет набирать обороты, уже скоро появятся технологии, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии, сказал президент России Владимир Путин во время конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
"Цифровой прогресс будет набирать силу, набирать обороты, и в обозримом будущем обязательно появятся технологии, которые превзойдут возможности существующих систем. Произойдет это очень быстро. В том числе я имею в виду и генеративный искусственный интеллект. И прежде всего убежден, что весомый вклад в решение этих сложнейших исследовательских задач, безусловно, внесут молодые поколения исследователей, наших отечественных ученых и инженеров", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной дискуссии Будущее с ИИ международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией
Наука Россия Владимир Путин
 
 
