Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ
Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ
Цифровой прогресс будет набирать обороты, уже скоро появятся технологии, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии, сказал президент России Владимир Путин во... РИА Новости, 19.11.2025
наука
россия
владимир путин
Путин заявил о появлении в скором времени технологий, превосходящих ИИ
Путин: скоро появятся технологии, которые превзойдут существующие ИИ-технологии