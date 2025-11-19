Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией
20:15 19.11.2025 (обновлено: 20:31 19.11.2025)
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Президент РФ Владимир Путин на пленарной дискуссии "Будущее с ИИ" международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey" в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией, а планы их размещения должны быть увязаны с развитием энергетической инфраструктуры.
"Важнейшая фундаментальная задача - обеспечить постоянное, равномерное и надёжное снабжение дата-центров значительным объёмом энергии. Поэтому планы их размещения должны быть чётко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную - это наш стратегический актив, конкурентное преимущество", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин привел Москву в пример в использовании ИИ в сфере здравоохранения
РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
