https://ria.ru/20251119/putin-2056118063.html
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией - РИА Новости, 19.11.2025
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией, а планы их размещения должны быть увязаны с развитием энергетической... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:15:00+03:00
2025-11-19T20:15:00+03:00
2025-11-19T20:31:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056118993_0:59:3057:1778_1920x0_80_0_0_4662aa73b6ce53ef14d1db5255db9fa3.jpg
https://ria.ru/20251119/putin-2056115954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056118993_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c344e99cc768d0275a6c2603fee8b476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поручил обеспечить постоянное снабжение дата-центров энергией
Путин поручил обеспечить постоянное и надежное снабжение дата-центров энергией