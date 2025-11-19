Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил программу развития центров обработки данных для задач ИИ - РИА Новости, 19.11.2025
20:14 19.11.2025
Путин предложил программу развития центров обработки данных для задач ИИ
Президент России Владимир Путин предложил властям РФ вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач искусственного... РИА Новости, 19.11.2025
Путин предложил программу развития центров обработки данных для задач ИИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил властям РФ вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач искусственного интеллекта.
"Предлагаю вместе с бизнесом реализовать программу развития центров обработки данных для задач искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Путин призвал добиться широкого использования отечественных технологий
НаукаТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
