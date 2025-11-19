https://ria.ru/20251119/putin-2056117625.html
Путин назвал возможности энергоснабжения конкурентным преимуществом России
Путин назвал возможности энергоснабжения конкурентным преимуществом России - РИА Новости, 19.11.2025
Путин назвал возможности энергоснабжения конкурентным преимуществом России
Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T20:12:00+03:00
2025-11-19T20:12:00+03:00
2025-11-19T20:43:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056125315_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_9914725e190bfb7b794dd0de99406567.jpg
https://ria.ru/20251119/rossija-2056117160.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056125315_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78663a560d8119ce7114757af598a3ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин назвал возможности энергоснабжения конкурентным преимуществом России
Путин назвал возможности энергоснабжения активом и преимуществом России
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важнейшая фундаментальная задача - обеспечить постоянное, равномерное и надежное снабжение дата-центров значительным объемом энергии. Поэтому планы их размещения должны быть четко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную. Это наш стратегический актив, конкурентное преимущество", - сказал глава государства на конференции "Путешествие в мире искусственного интеллекта".