Путин назвал возможности энергоснабжения конкурентным преимуществом России
19.11.2025
Путин назвал возможности энергоснабжения конкурентным преимуществом России
Путин назвал возможности энергоснабжения конкурентным преимуществом России - РИА Новости, 19.11.2025
Путин назвал возможности энергоснабжения конкурентным преимуществом России
Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
Путин назвал возможности энергоснабжения конкурентным преимуществом России

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Возможности энергоснабжения являются активом и конкурентным преимуществом России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важнейшая фундаментальная задача - обеспечить постоянное, равномерное и надежное снабжение дата-центров значительным объемом энергии. Поэтому планы их размещения должны быть четко увязаны с дальнейшим развитием всей национальной энергетической инфраструктуры, в том числе передовой современной экологической угольной генерации, других чистых источников энергии, включая атомную. Это наш стратегический актив, конкурентное преимущество", - сказал глава государства на конференции "Путешествие в мире искусственного интеллекта".
