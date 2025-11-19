Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey"

Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф на выставке международной конференции по искусственному интеллекту "AI Journey"

Путин обсудил с разработчиком "Алисы", как научить детей думать самим

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с разработчиком "Алисы", как научить детей самим думать при использовании искусственного интеллекта.

Глава государства побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире " Сбера " в рамках международной конференции AI Journey 2025. На выставке Александр Болховитянов из " Яндекса " рассказал президенту, как работает новая версия помощника " Алиса " на основе искусственного интеллекта.

Представляя преимущества "умного помощника", Болховитянов упомянул, что у него пятеро детей.

"Поздравляю вас", - отреагировал президент и пожал руку Болховитянову.

"Как вы будете учить (детей - ред.) думать? Не позволять, чтобы они пользовались вашей "Алисой", не думая ни о чем?" - поинтересовался Путин у разработчика после презентации.

По словам Болховитянова, он объясняет детям, что "Алиса" – помощник, и она не может заменить собственные рассуждения.

"Может-может… Нужно задачку решить, они кнопочку нажали, "Алиса" все расскажет", - привел пример Путин.

В свою очередь разработчик ответил, что "Алиса" может подсказать алгоритм решения.