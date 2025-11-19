Рейтинг@Mail.ru
20:08 19.11.2025
Путин обсудил с разработчиком "Алисы", как научить детей думать самим
технологии
россия
владимир путин
алиса
сбер
яндекс
общество
технологии, россия, владимир путин, алиса, сбер, яндекс, общество
Технологии, Россия, Владимир Путин, Алиса, Сбер, Яндекс, Общество
Путин обсудил с разработчиком "Алисы", как научить детей думать самим

Путин обсудил с создателем Алисы, как при ИИ научить детей думать самим

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с разработчиком "Алисы", как научить детей самим думать при использовании искусственного интеллекта.
Глава государства побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey 2025. На выставке Александр Болховитянов из "Яндекса" рассказал президенту, как работает новая версия помощника "Алиса" на основе искусственного интеллекта.
Путину показали последние российские достижения в сфере ИИ
Путину показали последние российские достижения в сфере ИИ
Вчера, 18:27
Представляя преимущества "умного помощника", Болховитянов упомянул, что у него пятеро детей.
"Поздравляю вас", - отреагировал президент и пожал руку Болховитянову.
"Как вы будете учить (детей - ред.) думать? Не позволять, чтобы они пользовались вашей "Алисой", не думая ни о чем?" - поинтересовался Путин у разработчика после презентации.
По словам Болховитянова, он объясняет детям, что "Алиса" – помощник, и она не может заменить собственные рассуждения.
"Может-может… Нужно задачку решить, они кнопочку нажали, "Алиса" все расскажет", - привел пример Путин.
В свою очередь разработчик ответил, что "Алиса" может подсказать алгоритм решения.
"Вы же понимаете, думать не приходится. Как вы будете учить думать, если есть "Алиса"?… Подумайте, и нам всем расскажите", - попросил Путин.
Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ
Путин призвал шире использовать кодекс этики в сфере ИИ
Вчера, 19:58
 
ТехнологииРоссияВладимир ПутинАлисаСберЯндексОбщество
 
 
