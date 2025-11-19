https://ria.ru/20251119/putin-2056116794.html
Путин обсудил с разработчиком "Алисы", как научить детей думать самим
Путин обсудил с разработчиком "Алисы", как научить детей думать самим
Президент России Владимир Путин обсудил с разработчиком "Алисы", как научить детей самим думать при использовании искусственного интеллекта. РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с разработчиком "Алисы", как научить детей самим думать при использовании искусственного интеллекта.
Глава государства побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера
" в рамках международной конференции AI Journey 2025. На выставке Александр Болховитянов из "Яндекса
" рассказал президенту, как работает новая версия помощника "Алиса
" на основе искусственного интеллекта.
Представляя преимущества "умного помощника", Болховитянов упомянул, что у него пятеро детей.
"Поздравляю вас", - отреагировал президент и пожал руку Болховитянову.
"Как вы будете учить (детей - ред.) думать? Не позволять, чтобы они пользовались вашей "Алисой", не думая ни о чем?" - поинтересовался Путин
у разработчика после презентации.
По словам Болховитянова, он объясняет детям, что "Алиса" – помощник, и она не может заменить собственные рассуждения.
"Может-может… Нужно задачку решить, они кнопочку нажали, "Алиса" все расскажет", - привел пример Путин.
В свою очередь разработчик ответил, что "Алиса" может подсказать алгоритм решения.
"Вы же понимаете, думать не приходится. Как вы будете учить думать, если есть "Алиса"?… Подумайте, и нам всем расскажите", - попросил Путин.