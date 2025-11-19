Путин призвал опираться на собственные разработки в ИИ в некоторых сферах

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Есть сферы деятельности, где можно опираться только на собственные разработки в сфере ИИ, в том числе в работе спецслужб, об этом нельзя забывать, заявил президент России Владимир Путин.

"Нужно иметь в виду, что есть такие сферы деятельности, отчасти это государственное управление, отчасти это работа специальных служб, это работа силовых ведомств, где мы должны опираться исключительно на собственные базовые разработки", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".