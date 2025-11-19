Путин привел Москву в пример в использовании ИИ в сфере здравоохранения

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин привел в пример Москву в использовании искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.
"Добавлю также, что уже есть зримые примеры, когда опыт одного субъекта Федерации в применении искусственного интеллекта становится фундаментом для изменений по всей стране. Так, почти 2 тысячи медицинских организаций в более чем 70 регионах присоединились к московской цифровой платформе в сфере здравоохранения", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Глава государства отметил, что эта система открыла врачам из разных населенных пунктов доступ к алгоритмам ИИ, позволяющим автоматически анализировать медицинские изображений и лучевых исследований.
Глава государства побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey 2025. На выставке руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов рассказал о применении нейросети "Сбера" "Гигачат" для обработки обращений граждан к прямой линии. По его словам, в перспективе сервис позволит контролировать ответы и отслеживать повторные обращения.