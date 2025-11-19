Путин привел Москву в пример в использовании ИИ в сфере здравоохранения

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин привел в пример Москву в использовании искусственного интеллекта в сфере здравоохранения.

Глава государства отметил, что эта система открыла врачам из разных населенных пунктов доступ к алгоритмам ИИ, позволяющим автоматически анализировать медицинские изображений и лучевых исследований.