Путин поручил создать штаб руководства деятельностью в сфере ИИ в России

"Нужен административный ресурс, поэтому я прошу и администрацию президента, и правительство, соответственно, министров и правительство в целом подумать, как нам создать вот этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".