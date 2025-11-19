https://ria.ru/20251119/putin-2056115565.html
Путин поручил создать штаб руководства деятельностью в сфере ИИ в России
Путин поручил создать штаб руководства деятельностью в сфере ИИ в России - РИА Новости, 19.11.2025
Путин поручил создать штаб руководства деятельностью в сфере ИИ в России
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и администрации президента проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с... РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и администрации президента проработать создание штаба руководства всей деятельностью, связанной с искусственным интеллектом в России.
"Нужен административный ресурс, поэтому я прошу и администрацию президента, и правительство, соответственно, министров и правительство в целом подумать, как нам создать вот этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью", - сказал глава государства в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".