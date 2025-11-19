Рейтинг@Mail.ru
20:02 19.11.2025
Путин призвал формировать рынок для применения достижений ИИ
Путин призвал формировать рынок для применения достижений ИИ
2025-11-19T20:02:00+03:00
2025-11-19T20:02:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал формировать рынок для применения достижений ИИ

Путин призвал сформировать рынок для применения достижений ИИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нужно формировать рынок для применения достижений искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент России Владимир Путин.
"И что, конечно, очень важно, нужно формировать рынок для применения достижений искусственного интеллекта. Вот сейчас мы с коллегами разговаривали, они меня посвящали в то, как развивается эта сфера деятельности. Ну, это так же, как и в любой другой сфере. Но, к сожалению или к счастью, у нас есть возможность сформировать этот рынок. Нужно просто определённые стандарты вводить, определённые стандарты в различных видах деятельности. И чтобы те, кто будут пользоваться достижениями искусственного интеллекта, за это платили. Соответственно, чтобы это создавало финансовую базу для последующего развития. Нам нужно раскрутить этот процесс, придать ему собственные импульсы развития", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Путин обсудил с Мишустиным внедрение ИИ по всей стране
Вчера, 19:55
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
