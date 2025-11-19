Путин призвал формировать рынок для применения достижений ИИ

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нужно формировать рынок для применения достижений искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент России Владимир Путин.
"И что, конечно, очень важно, нужно формировать рынок для применения достижений искусственного интеллекта. Вот сейчас мы с коллегами разговаривали, они меня посвящали в то, как развивается эта сфера деятельности. Ну, это так же, как и в любой другой сфере. Но, к сожалению или к счастью, у нас есть возможность сформировать этот рынок. Нужно просто определённые стандарты вводить, определённые стандарты в различных видах деятельности. И чтобы те, кто будут пользоваться достижениями искусственного интеллекта, за это платили. Соответственно, чтобы это создавало финансовую базу для последующего развития. Нам нужно раскрутить этот процесс, придать ему собственные импульсы развития", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".