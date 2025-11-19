https://ria.ru/20251119/putin-2056115220.html
Путин призвал убирать барьеры, мешающие созданию суверенных технологий
Путин призвал убирать барьеры, мешающие созданию суверенных технологий
Следует быстрее убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению суверенных отечественных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.11.2025
Путин призвал быстрее убирать барьеры, мешающие созданию суверенных технологий