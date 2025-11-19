Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал убирать барьеры, мешающие созданию суверенных технологий - РИА Новости, 19.11.2025
Наука
 
20:01 19.11.2025
Путин призвал убирать барьеры, мешающие созданию суверенных технологий
Следует быстрее убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению суверенных отечественных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Следует быстрее убирать барьеры, мешающие созданию и внедрению суверенных отечественных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду приехал на конференцию "Сбера" AI Journey-2025 в Москве.
"Следует быстрее убирать административные и правовые барьеры, мешающие как созданию, так и внедрению суверенных отечественных технологий", - сказал российский лидер на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
