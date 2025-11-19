Путин рассказал о применении "ГигаЧата" на прямой линии

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на предстоящей прямой линии будет использоваться "ГигаЧат" от "Сбера" при обработке вопросов.
"В рамках предстоящей в конце этого года прямой линии снова и еще раз будем применять "ГигаЧат", языковая модель "Сбера", которая уже показала свою эффективность при анализе и систематизации громадного массива обращений граждан", - сказал Путин в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Глава государства побывал на выставке, посвященной роли искусственного интеллекта (ИИ) в решении повседневных задач человека, которая открылась в штаб-квартире "Сбера" в рамках международной конференции AI Journey 2025. На выставке руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов рассказал о применении нейросети Сбера "ГигаЧат" для обработки обращений граждан в ходе прямой линии. По его словам, в перспективе сервис позволит контролировать ответы и отслеживать повторные обращения.